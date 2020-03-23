Bir sosyal medya animasyon sitesi dünyaca ünlü Narcos dizisindeki Escobar'ı İbrahim Tatlıses'le yer değiştirerek olay yarattı. İmparator da bu kareyi Instagram'da paylaşıp sevenlerine seslendi: "Narcos'u dinle evden çıkma. "
İbrahim Tatlıses'in 'Narcos' çağrısı yüzleri gülümsetti: "Narcos'u dinle evden çıkma "
Bir sosyal medya animasyon sitesi dünyaca ünlü Narcos dizisindeki Escobar'ı İbrahim Tatlıses'le yer değiştirerek olay yarattı. İmparator da bu kareyi Instagram'da paylaşıp sevenlerine seslendi: "Narcos'u dinle evden çıkma. "
- Saklambaç
- 23.03.2020
- Gazete
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