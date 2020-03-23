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'in '' çağrısı yüzleri gülümsetti: "Narcos'u dinle evden çıkma "

Bir animasyon sitesi dünyaca ünlü dizisindeki Escobar'ı 'le yer değiştirerek olay yarattı. İmparator da bu kareyi 'da paylaşıp sevenlerine seslendi: "Narcos'u dinle evden çıkma. "

  • Saklambaç
  • 23.03.2020
  • Gazete
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