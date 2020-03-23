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'in eşi 'den doğal mesaj: Evde kalıp yavaşlayalım

Kuruluş Osman dizisinin başarılı oyuncusu 'in eşi , insanlık yüzünden yorgun düşen doğanın dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söyleyip ekledi: ‘Evde kalıp yavaşlayalım’

  • Saklambaç
  • 23.03.2020
  • Gazete
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Başarılı oyuncu Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den doğal mesaj… Coronavirüs'e farklı bir bakış açısıyla yaklaşan 33 yaşındaki oyuncu, gökyüzünün fotoğrafını paylaşıp şöyle yazdı: "Evren ya da başka bir güç, 'Yoruldum' diyor. O yüzden yavaşlayalım ve bu dönemi de vereceği tüm zorluklara rağmen yaşayalım. Ve bu süreçte mutlaka evde kalalım."



Güzel oyuncu, kurallara uyup eşi Özçivit ile evde kalıyor.

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