Başarılı oyuncu Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den doğal mesaj… Coronavirüs'e farklı bir bakış açısıyla yaklaşan 33 yaşındaki oyuncu, gökyüzünün fotoğrafını paylaşıp şöyle yazdı: "Evren ya da başka bir güç, 'Yoruldum' diyor. O yüzden yavaşlayalım ve bu dönemi de vereceği tüm zorluklara rağmen yaşayalım. Ve bu süreçte mutlaka evde kalalım."
Güzel oyuncu, kurallara uyup eşi Özçivit ile evde kalıyor.
Güzel oyuncu, kurallara uyup eşi Özçivit ile evde kalıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.