oyuncueşidoğal mesaj…farklı bir bakış açısıyla yaklaşan 33 yaşındaki oyuncu, gökyüzünün fotoğrafını paylaşıp şöyle yazdı:ya da başka bir güç,diyor. O yüzden yavaşlayalım ve bu dönemi de vereceği tüm zorluklara rağmen yaşayalım. Ve bu süreçte mutlaka evde kalalım."Güzel oyuncu, kurallara uyup eşi Özçivit ile evde kalıyor.