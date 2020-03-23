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'ın yıldızı dan içleri ısıtan paylaşım: Biriciğim her şeyim

'nin başarılı dizisi 'ın oyuncusu 'ın bu günlerde en büyük neşesi köpeği… Evinde kalarak kurallara uyan güzel oyuncu, köpeği Coffee ile bu pozuyla Instagram'ı reklendirdi.

  • Saklambaç
  • 23.03.2020
  • Gazete
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Biriciğim her şeyim
ATV'nin başarılı dizisi 'ın oyuncusu Aslıhan Karalar'ın bu günlerde en büyük neşesi köpeği… Evinde kalarak kurallara uyan güzel oyuncu, köpeği Coffee ile bu pozuyla Instagram'ı reklendirdi.

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