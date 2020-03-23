ATV'nin başarılı dizisi Kuruluş Osman'ın oyuncusu Aslıhan Karalar'ın bu günlerde en büyük neşesi köpeği… Evinde kalarak kurallara uyan güzel oyuncu, köpeği Coffee ile bu pozuyla Instagram'ı reklendirdi.
Kuruluş Osman'ın yıldızı Aslıhan Karalardan içleri ısıtan paylaşım: Biriciğim her şeyim
ATV'nin başarılı dizisi Kuruluş Osman'ın oyuncusu Aslıhan Karalar'ın bu günlerde en büyük neşesi köpeği… Evinde kalarak kurallara uyan güzel oyuncu, köpeği Coffee ile bu pozuyla Instagram'ı reklendirdi.
- Saklambaç
- 23.03.2020
- Gazete
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