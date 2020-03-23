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Bir 'Danla' tebessüm

fenomeni Danla Biliç, önceki gün evinden paylaştığı bu kareye şöyle espri yaptı: " günleriniz nasıl geçiyor? Benim 4 kedi, 2 köpek ve 1 ile. kimse gülmemi beklemesin!"

  • Saklambaç
  • 23.03.2020
  • Gazete
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fenomeni Danla Biliç, önceki gün evinden paylaştığı bu kareye şöyle espri yaptı: " günleriniz nasıl geçiyor? Benim 4 kedi, 2 köpek ve 1 ile. kimse gülmemi beklemesin!"

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