Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, önceki gün evinden paylaştığı bu kareye şöyle espri yaptı: "Evdeki günleriniz nasıl geçiyor? Benim 4 kedi, 2 köpek ve 1 Ece ile. Kısacası kimse gülmemi beklemesin!"
Bir 'Danla' tebessüm
Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, önceki gün evinden paylaştığı bu kareye şöyle espri yaptı: "Evdeki günleriniz nasıl geçiyor? Benim 4 kedi, 2 köpek ve 1 Ece ile. Kısacası kimse gülmemi beklemesin!"
- Saklambaç
- 23.03.2020
- Gazete
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