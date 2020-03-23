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Aile boyu yardım! Pınar 'dan alkışlık hareket…

Pınar 'dan alkışlık hareket… Güzel oyuncu, önceki gün eşi ve kızıyla sokak hayvanlarına mama dağıttı. Hayvanları elleriyle besleyen , "Onlar için arabayla dışarı çıkıp hemen evimize dönüyoruz" dedi.

  • Saklambaç
  • 23.03.2020
  • Gazete
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Aile boyu yardım
Pınar Altuğ Atacan'dan alkışlık hareket… Güzel oyuncu, önceki gün eşi Yağmur Atacan ve kızıyla sokak hayvanlarına mama dağıttı.



Hayvanları elleriyle besleyen , "Onlar için arabayla dışarı çıkıp hemen evimize dönüyoruz" dedi.


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