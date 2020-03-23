Pınar Altuğ Atacan'dan alkışlık hareket… Güzel oyuncu, önceki gün eşi Yağmur Atacan ve kızıyla sokak hayvanlarına mama dağıttı.
Hayvanları elleriyle besleyen Atacan Ailesi, "Onlar için arabayla dışarı çıkıp hemen evimize dönüyoruz" dedi.
Hayvanları elleriyle besleyen Atacan Ailesi, "Onlar için arabayla dışarı çıkıp hemen evimize dönüyoruz" dedi.
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