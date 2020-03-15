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ile ’te bir Türk mağazasından alışveriş yaptı

’un iki ünlü ismi ile , ’te Türk mağazasına gitti. Tasarımlara hayran kalan ikili, bol bol alışveriş yaptı...

  • Saklambaç
  • 15.03.2020
  • Gazete
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Hollywood’a Türk şıklığı

Türkiye'nin, uluslararası moda markası olan Dice Kayek, dünya yıldızlarının ilk tercihi olmaya devam ediyor… 'teki butikleri ünlülerin uğrak yeri haline gelen Ece ve Ayşe Ege kardeşlerin markası , son olarak Hollywood'un iki ünlü ismi Sharon Stone ve Abigail Spencer'ı ağırladı. Butikteki yeni tasarımlara hayran kalan iki yıldız, kıyafetleri yakından inceledi.


Abigail Spencer

Daha önce kristal işlemeli Dice Kayek pantolon ve 'Signature' gömleği giyen Stone, çok beğendiği parçaları tek tek denedi. Aynı şekilde Oscar partisinde Dice Kayek elbise giyen da Dice Kayek Butik'i ziyaret etti. Mağazadan birçok ürün satın alan iki yıldıza, Türk tasarımcı Ece Ege eşlik etti...



Ece ve kardeşler dünya starlarının gözdesi oldu.

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