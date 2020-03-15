Hande Yener'in eski nişanlısı Ümit Cem Şenol, önceki gün City's Nişantaşı'nda alışveriş yaptı. Genç oyuncu, yeni bir projede Atatürk'ü canlandıracağını açıkladı...
Hande Yener'in eski nişanlısı Ümit Cem Şenol, yeni bir projede Atatürk'ü canlandıracak
Hande Yener'in eski nişanlısı Ümit Cem Şenol, önceki gün City's Nişantaşı'nda alışveriş yaptı. Genç oyuncu, yeni bir projede Atatürk'ü canlandıracağını açıkladı...
- Saklambaç
- 15.03.2020
- Gazete
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