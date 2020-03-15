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Hande Yener'in eski nişanlısı , yeni bir projede Atatürk'ü canlandıracak

Hande Yener'in eski nişanlısı , önceki gün City's Nişantaşı'nda alışveriş yaptı. Genç oyuncu, yeni bir projede Atatürk'ü canlandıracağını açıkladı...

  • Saklambaç
  • 15.03.2020
  • Gazete
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Hande Yener'in eski nişanlısı Ümit Cem Şenol, önceki gün City's Nişantaşı'nda alışveriş yaptı. Genç oyuncu, yeni bir projede Atatürk'ü canlandıracağını açıkladı...

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