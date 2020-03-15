Önceki gece 'Araf 4' isimli korku filminin galası yapıldı. Filmin başrol oyuncusu Derya Şen Akbacak, gecede siyahlara bürünmesini şöyle açıkladı: "Son dönem kayıplarımızdan dolayı üzülüyorum. Renkli olamazdım yastayım."
Derya Şen Akbacak siyahlara büründü
Önceki gece 'Araf 4' isimli korku filminin galası yapıldı. Filmin başrol oyuncusu Derya Şen Akbacak, gecede siyahlara bürünmesini şöyle açıkladı: "Son dönem kayıplarımızdan dolayı üzülüyorum. Renkli olamazdım yastayım."
- Saklambaç
- 15.03.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.