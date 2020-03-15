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siyahlara büründü

Önceki gece 'Araf 4' isimli korku filminin galası yapıldı. Filmin başrol oyuncusu , gecede siyahlara bürünmesini şöyle açıkladı: "Son dönem kayıplarımızdan dolayı üzülüyorum. Renkli olamazdım yastayım."

  • Saklambaç
  • 15.03.2020
  • Gazete
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Siyahlara büründü
Önceki gece 'Araf 4' isimli korku filminin galası yapıldı. Filmin başrol oyuncusu Derya Şen Akbacak, gecede siyahlara bürünmesini şöyle açıkladı: "Son dönem kayıplarımızdan dolayı üzülüyorum. Renkli olamazdım yastayım."

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