Saadet Işıl Aksoy, geçtiğimiz Şubat ayında kız bebek dünyaya getirdi. Aksoy, Marisa isimli yavrusuna dün ilk kez emzik verdi. Oyuncu, bu durumu kıskanan köpeği Kaju'ya da bir emzik aldığını söyledi...
Saadet Işıl Aksoy'un köpeği Kaju kıskanç çıktı
Saadet Işıl Aksoy, geçtiğimiz Şubat ayında kız bebek dünyaya getirdi. Aksoy, Marisa isimli yavrusuna dün ilk kez emzik verdi. Oyuncu, bu durumu kıskanan köpeği Kaju'ya da bir emzik aldığını söyledi...
- Saklambaç
- 15.03.2020
- Gazete
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