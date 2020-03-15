Bugünkü
Takvim

'un köpeği Kaju kıskanç çıktı

, geçtiğimiz Şubat ayında kız bebek dünyaya getirdi. Aksoy, Marisa isimli yavrusuna dün ilk kez emzik verdi. Oyuncu, bu durumu kıskanan köpeği Kaju'ya da bir emzik aldığını söyledi...

  • Saklambaç
  • 15.03.2020
  • Gazete
ABONE OL
Kıskanç Kaju
, geçtiğimiz Şubat ayında kız bebek dünyaya getirdi. Aksoy, Marisa isimli yavrusuna dün ilk kez emzik verdi. Oyuncu, bu durumu kıskanan köpeği Kaju'ya da bir emzik aldığını söyledi...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Saklambaç Saadet Işıl Aksoy'un köpeği Kaju kıskanç çıktı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri