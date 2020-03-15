Serdar Ortaç, Etiler Sahne İstanbul'da konser verdi. Sanatçı, "Güzel eserler yaptığımı görüyorum, 'Ben ölünce kim yazacak böyle şarkılar?' diye soruyorum" dedi.
Serdar Ortaç: Ben ölünce kim yazacak böyle şarkılar?
Serdar Ortaç, Etiler Sahne İstanbul'da konser verdi. Sanatçı, "Güzel eserler yaptığımı görüyorum, 'Ben ölünce kim yazacak böyle şarkılar?' diye soruyorum" dedi.
- Saklambaç
- 15.03.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.