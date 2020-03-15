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Serdar Ortaç: Ben ölünce kim yazacak böyle şarkılar?

Serdar Ortaç, 'da konser verdi. Sanatçı, "Güzel eserler yaptığımı görüyorum, 'Ben ölünce kim yazacak böyle şarkılar?' diye soruyorum" dedi.

  • Saklambaç
  • 15.03.2020
  • Gazete
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Serdar Ortaç, Etiler Sahne 'da konser verdi. Sanatçı, "Güzel eserler yaptığımı görüyorum, 'Ben ölünce kim yazacak böyle şarkılar?' diye soruyorum" dedi.

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