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Şarkıcı ailesi ile birlikte alışverişte görüntülendi

Aile gezmesi... önceki gün 'taydı. olan şarkıcı, "Ailem benim ziyaretime geldi, hep birlikte alışveriş yapıyoruz" diye konuştu.

  • Saklambaç
  • 09.03.2020
  • Gazete
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Aile gezmesi
Buray önceki gün 'taydı. Aslen Kıbrıslı olan şarkıcı, "Ailem benim ziyaretime geldi, hep birlikte alışveriş yapıyoruz" diye konuştu.

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