Buray önceki gün İstinyePark'taydı. Aslen Kıbrıslı olan şarkıcı, "Ailem benim ziyaretime geldi, hep birlikte alışveriş yapıyoruz" diye konuştu.
Şarkıcı Buray ailesi ile birlikte alışverişte görüntülendi
Aile gezmesi... Buray önceki gün İstinyePark'taydı. Aslen Kıbrıslı olan şarkıcı, "Ailem benim ziyaretime geldi, hep birlikte alışveriş yapıyoruz" diye konuştu.
- Saklambaç
- 09.03.2020
- Gazete
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