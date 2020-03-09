Genç iş insanı Efe Duru, önceki gün hayatını Melis Süt ile birleştirdi. Yaklaşık bir yıldır beraber olan ikili, Soho Otel'de 200 seçkin davetlinin katılımıyla bir düğün gerçekleştirdi.
Düğünde sahneye Bengü Beker çıkarken, konuklar geç saatlere kadar eğlendi. Balayı için önce İtalya'yı seçen taze çift, ülkede Coronavirüs vakaları görüldüğü için rotayı Miami'e çevirdi.
Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz ikilisi de düğünde hazır bulundu.
Düğünde sahneye Bengü Beker çıkarken, konuklar geç saatlere kadar eğlendi. Balayı için önce İtalya'yı seçen taze çift, ülkede Coronavirüs vakaları görüldüğü için rotayı Miami'e çevirdi.
Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz ikilisi de düğünde hazır bulundu.
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