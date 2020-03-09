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'da balayı yapmayı planlayan - çifti Coronavirüs nedeniyle rotayı Miami'e çevirdi

, önceki gün hayatını ile birleştirdi. Yaklaşık bir yıldır beraber olan ikili, 'de 200 seçkin davetlinin katılımıyla bir düğün gerçekleştirdi. Düğünde sahneye çıkarken, konuklar geç saatlere kadar eğlendi. Balayı için önce 'yı seçen taze çift, ülkede Coronavirüs vakaları görüldüğü için rotayı Miami'e çevirdi.

  • Saklambaç
  • 09.03.2020
  • Gazete
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Balayına virüs engeli
Genç iş insanı Efe Duru, önceki gün hayatını Melis Süt ile birleştirdi. Yaklaşık bir yıldır beraber olan ikili, Soho Otel'de 200 seçkin davetlinin katılımıyla bir düğün gerçekleştirdi.

Düğünde sahneye Bengü Beker çıkarken, konuklar geç saatlere kadar eğlendi. Balayı için önce İtalya'yı seçen taze çift, ülkede Coronavirüs vakaları görüldüğü için rotayı Miami'e çevirdi.



ve Berk Suyabatmaz ikilisi de düğünde hazır bulundu.

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