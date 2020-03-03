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Yılların birincisi ATV! 2020'de de zirveyi bırakmadı...

ATV; yayınladığı dizi ve programlarıyla Şubat ayında Tüm Gün - Tüm ve - Tüm Kişiler kategorilerinde en çok izlenen kanal olarak kayıtlara geçti. Atv yönetimi, emeği geçen herkesi tebrik etti.

  • Saklambaç
  • 03.03.2020
  • Gazete
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Yılların birincisi ATV
Kantar Medya'dan alınan verilere göre, 2016'dan bu yana birincilik koltuğunda oturan atv, 2020 yılında da başarısından ödün vermedi.

ATV; yayınladığı dizi ve programlarıyla Şubat ayında Tüm Gün - Tüm Kişiler ve Prime Time - Tüm Kişiler kategorilerinde en çok izlenen kanal olarak kayıtlara geçti. Atv yönetimi, emeği geçen herkesi tebrik etti.



MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
, hafta içi her sabah 10.00'da atv'de.



ESRA EROL'DA
'un programı 'ye damga vuruyor.



HERCAİ
, en çok izlenen atv dizilerinden.



EDHO, her Salı 20.00'de atv ekranlarında yayınlanıyor.


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