Yılların birincisi ATV! 2020'de de zirveyi bırakmadı...

Kantar Medya'dan alınan verilere göre, 2016'dan bu yana birincilik koltuğunda oturan atv, 2020 yılında da başarısından ödün vermedi.
ATV; yayınladığı dizi ve programlarıyla Şubat ayında Tüm Gün - Tüm Kişiler ve Prime Time - Tüm Kişiler kategorilerinde en çok izlenen kanal olarak kayıtlara geçti. Atv yönetimi, emeği geçen herkesi tebrik etti.
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
Müge Anlı, hafta içi her sabah 10.00'da atv'de.
ESRA EROL'DA
Esra Erol'un programı Türkiye'ye damga vuruyor.
HERCAİ
Hercai, en çok izlenen atv dizilerinden.
EDHO, her Salı 20.00'de atv ekranlarında yayınlanıyor.
ATV; yayınladığı dizi ve programlarıyla Şubat ayında Tüm Gün - Tüm Kişiler ve Prime Time - Tüm Kişiler kategorilerinde en çok izlenen kanal olarak kayıtlara geçti. Atv yönetimi, emeği geçen herkesi tebrik etti.
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
Müge Anlı, hafta içi her sabah 10.00'da atv'de.
ESRA EROL'DA
Esra Erol'un programı Türkiye'ye damga vuruyor.
HERCAİ
Hercai, en çok izlenen atv dizilerinden.
EDHO, her Salı 20.00'de atv ekranlarında yayınlanıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.