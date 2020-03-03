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Ana-oğul gezdiler

, üç yıl önce yollarını ayırdığı oyuncu 'dan olan oğlu Emir ile hafta sonu 'daki fırsat bildi. Yürüyüşe çıkan anneoğul güneş gözlükleriyle böyle poz verdi.

  • Saklambaç
  • 03.03.2020
  • Gazete
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Ana-oğul gezdiler
Derya Çavuşoğlu, üç yıl önce yollarını ayırdığı oyuncu Bekir Aksoy'dan olan oğlu Emir ile hafta sonu İstanbul'daki güzel havayı fırsat bildi. Yürüyüşe çıkan anneoğul güneş gözlükleriyle böyle poz verdi.

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