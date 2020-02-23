Bugünkü
Takvim

'dan renkli paylaşım

Sosyetik işadamı ile evli olan 'dan önceki gün bir renkli paylaşım daha geldi. Geçtiğimiz haftalarda brokoli ile poz veren sosyetik güzel, dün de pazı yaprağından küpe yaptı. Araz, yine takipçilerini güldürmeyi başardı.

  • Saklambaç
  • 23.02.2020
  • Gazete
ABONE OL
Pazılı küpe
Sosyetik işadamı ile evli olan 'dan önceki gün bir renkli paylaşım daha geldi. Geçtiğimiz haftalarda brokoli ile poz veren sosyetik güzel, dün de pazı yaprağından küpe yaptı. Araz, yine takipçilerini güldürmeyi başardı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Saklambaç Rachel Araz'dan renkli paylaşım
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri