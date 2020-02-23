Sosyetik işadamı Sami Kiresepi ile evli olan Rachel Araz'dan önceki gün bir renkli paylaşım daha geldi. Geçtiğimiz haftalarda brokoli ile poz veren sosyetik güzel, dün de pazı yaprağından küpe yaptı. Araz, yine takipçilerini güldürmeyi başardı.
Rachel Araz'dan renkli paylaşım
Sosyetik işadamı Sami Kiresepi ile evli olan Rachel Araz'dan önceki gün bir renkli paylaşım daha geldi. Geçtiğimiz haftalarda brokoli ile poz veren sosyetik güzel, dün de pazı yaprağından küpe yaptı. Araz, yine takipçilerini güldürmeyi başardı.
- Saklambaç
- 23.02.2020
- Gazete
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