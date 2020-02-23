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Kim Kardashian sosyal medya hesabından 'ın doğum gününü kutladı

, geçtiğimiz günlerde 49. kutladı. Alaş'a çok sayıda yıldız tebrik mesajı attı. O isimler arasında Kim Kardashian da vardı. 'li şov yıldızı, Alaş ile olan selfie'sini 160 milyon takipçili hesabında paylaştı.

  • Saklambaç
  • 23.02.2020
  • Gazete
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'Kim'in kankası
Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı , geçtiğimiz günlerde 49. kutladı. Alaş'a çok sayıda yıldız tebrik mesajı attı. O isimler arasında Kim Kardashian da vardı. 'li şov yıldızı, Alaş ile olan selfie'sini 160 milyon takipçili hesabında paylaştı.



Kim, 'daki paylaşımına 'Doğum günün kutlu olsun seni çok seviyorum' notunu düştü.

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