Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş, geçtiğimiz günlerde 49. yaş gününü kutladı. Alaş'a çok sayıda yıldız tebrik mesajı attı. O isimler arasında Kim Kardashian da vardı. ABD'li şov yıldızı, Alaş ile olan selfie'sini 160 milyon takipçili hesabında paylaştı.
Kim, Instagram'daki paylaşımına 'Doğum günün kutlu olsun seni çok seviyorum' notunu düştü.
Kim, Instagram'daki paylaşımına 'Doğum günün kutlu olsun seni çok seviyorum' notunu düştü.
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