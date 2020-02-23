Gökhan Türkmen, eşi Sinem Hanım ile önceki gün Zorlu AVM'deydi. Başarılı şarkıcı, "Sene sonuna kadar 10 single hazırlayacağız. Hepsini albümde toplayacağız" dedi.
Gökhan Türkmen'den yeni albüm geliyor
Gökhan Türkmen, eşi Sinem Hanım ile önceki gün Zorlu AVM'deydi. Başarılı şarkıcı, "Sene sonuna kadar 10 single hazırlayacağız. Hepsini albümde toplayacağız" dedi.
- Saklambaç
- 23.02.2020
- Gazete
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