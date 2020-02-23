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Aile arasında kutlama! ile , Yavuz'un 8. yaş günü için bir araya geldi

Eski eşler ile , oğulları Yavuz'un 8. yaş günü kutlaması için bir araya geldi. O anlarda çekilen videoyu hesabında yayınlayan ünlü popçu Mustafa Sandal, "Bu aile arasında oldu. Gerçek parti Çarşamba günü" diye konuştu...

  • Saklambaç
  • 23.02.2020
  • Gazete
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Aile arasında kutlama
Eski eşler Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, oğulları Yavuz'un 8. yaş günü kutlaması için bir araya geldi. O anlarda çekilen videoyu sosyal medya hesabında yayınlayan ünlü popçu , "Bu aile arasında oldu. Gerçek parti Çarşamba günü" diye konuştu...

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