Eski eşler Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, oğulları Yavuz'un 8. yaş günü kutlaması için bir araya geldi. O anlarda çekilen videoyu sosyal medya hesabında yayınlayan ünlü popçu Mustafa Sandal, "Bu aile arasında oldu. Gerçek parti Çarşamba günü" diye konuştu...
Aile arasında kutlama! Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, Yavuz'un 8. yaş günü için bir araya geldi
Eski eşler Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, oğulları Yavuz'un 8. yaş günü kutlaması için bir araya geldi. O anlarda çekilen videoyu sosyal medya hesabında yayınlayan ünlü popçu Mustafa Sandal, "Bu aile arasında oldu. Gerçek parti Çarşamba günü" diye konuştu...
- Saklambaç
- 23.02.2020
- Gazete
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