Renkli açılış

Blogger Serap Oğuz Tan, geçtiğimiz gün Mutlu Parti Evleri'nin ikinci şubesini ünlülerin katıldığı bir davetle HillTown'da açtı. Güzel oyuncu Selin Altay da renkli davete katılarak yakın dostunu yalnız bırakmadı. Blogger Serap Oğuz Tan, geçtiğimiz gün Mutlu Parti Evleri'nin ikinci şubesini ünlülerin katıldığı bir davetle HillTown'da açtı. Güzel oyuncu Selin Altay da renkli davete katılarak yakın dostunu yalnız bırakmadı.
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