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  • 10.02.2020
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Renkli açılış

, geçtiğimiz gün 'nin ikinci şubesini ünlülerin katıldığı bir davetle 'da açtı. Güzel oyuncu Altay da renkli davete katılarak yakın dostunu yalnız bırakmadı.

Renkli açılış
Blogger Serap Oğuz Tan, geçtiğimiz gün Mutlu Parti Evleri'nin ikinci şubesini ünlülerin katıldığı bir davetle 'da açtı. Güzel oyuncu Selin Altay da renkli davete katılarak yakın dostunu yalnız bırakmadı.

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