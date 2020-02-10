Milli gururumuz Hakan Akkaya, New York Fashion Week'te Türk rüzgarı estirdi... Akkaya'nın merakla beklenen defilesi, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye Tanıtım Grubu işbirliğiyle önceki gün Pier59 Studio'da gerçekleşti. 180 parçalık koleksiyonun tanıtımında Çağla Şıkel baş manken olarak, kendisi için hazırlanan üç ayrı tasarımla podyumda boy gösterdi.
Fit görüntüsünden ödün vermeyen 41 yaşındaki iki çocuk annesi, endamıyla defileyi izlemeye gelen modaseverleri resmen büyüledi.
Defilenin mimarı Akkaya, "Destekleri için Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'a, Tim Başkanı Sayın İsmail Gülle'ye ve Türkiye Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu'na sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkem adına çok gururluyum" dedi.
Siyah ve beyazın hakim olduğu koleksiyonda güçlü kadın siluetleri, piercingler ve metal aksesuarlarla zenginleştirildi. Dış basın da defileye yoğun ilgi gösterdi.
KADINA ŞİDDETE HAYIR
Kumaşla gözlerini bağlayarak podyuma çıkan Hakan Akkaya, kadınlara yönelik şiddet ve tacizleri protesto etti. "Şiddete hayır" dedi.
Fit görüntüsünden ödün vermeyen 41 yaşındaki iki çocuk annesi, endamıyla defileyi izlemeye gelen modaseverleri resmen büyüledi.
Defilenin mimarı Akkaya, "Destekleri için Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'a, Tim Başkanı Sayın İsmail Gülle'ye ve Türkiye Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu'na sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkem adına çok gururluyum" dedi.
Siyah ve beyazın hakim olduğu koleksiyonda güçlü kadın siluetleri, piercingler ve metal aksesuarlarla zenginleştirildi. Dış basın da defileye yoğun ilgi gösterdi.
KADINA ŞİDDETE HAYIR
Kumaşla gözlerini bağlayarak podyuma çıkan Hakan Akkaya, kadınlara yönelik şiddet ve tacizleri protesto etti. "Şiddete hayır" dedi.
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