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  • 10.02.2020
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’la yakınlaşan “Efsane geri döndü” dedirtti

’a olarak dönen , eski günlerini aratmadı. Futbolculuk yıllarında sık sık gece hayatında görüntülenen Yalçın, galibiyet kutlamasına çıktı. Eğlence gecesinde genç oyuncu ’la yakınlaşan Sergen, “Efsane geri döndü” dedirtti.

Efsane döndü!
Beşiktaş'ın yeni ü Sergen Yalçın, sahalardan sonra gece alemlerine de döndü... Göreve geldikten sonra ikide iki yaparak Beşiktaş'ı toparlayan Yalçın, önceki akşam 3-0'lık Gaziantep galibiyetini yakın dostları Talip Öztürk ve Nil Özalp ile Günay'da kutladı. Yalçın, hayranı olduğu 'i ön masadan dinledi.



Yalçın'ın masasındaki gizemli bir güzel ise dikkat çekti. O güzel, Nil Özalp'in yakın dostu olan Melisa Şalgam'dı. 24 yaşındaki genç oyuncu ile Sergen Yalçın gece boyunca yan yanaydı.



Derin bir muhabbete dalan ikili, toplu fotoğraflarda ise birbirlerinden uzak kaldı. Bu yakınlaşma "Efsane geri döndü" yorumlarına neden oldu.



Gündüz 'ın maçını Vodafone Park'ta izleyen , gece de 'la samimi şekilde görüldü.

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