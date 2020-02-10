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  • 10.02.2020
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56. doğum gününü kutladı

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden , önceki akşam 56. doğum gününü kutladı. Pastasıyla poz veren Gülman, paylaşımına şu notu düştü: "Güzel, içten mesajlarınız için çok teşekkür ederim."

Mutlu yaşlar Feryal hanım
Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Feryal Gülman, önceki akşam 56. doğum gününü kutladı. Pastasıyla poz veren Gülman, paylaşımına şu notu düştü: "Güzel, içten mesajlarınız için çok teşekkür ederim."

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