Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Feryal Gülman, önceki akşam 56. doğum gününü kutladı. Pastasıyla poz veren Gülman, sosyal medya paylaşımına şu notu düştü: "Güzel, içten mesajlarınız için çok teşekkür ederim."
Cemiyethayatının sevilenisimlerinden FeryalGülman, öncekiakşam 56. doğumgününü kutladı.Pastasıyla pozveren Gülman,sosyal medyapaylaşımına şu notudüştü: "Güzel, içtenmesajlarınız için çokteşekkür ederim."
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