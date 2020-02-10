Domuz gribi olan Tuvana Türkay korkuttu

Son günlerde yaygınlaşan domuz gribi, usta sanatçı Nilüfer'den sonra Tuvana Türkay'ı da vurdu. Hastanelik olan güzel oyuncu , tedavisinin ardından evinde dinlenmeye çekildi. Son günlerde yaygınlaşan domuz gribi, usta sanatçı Nilüfer'den sonra Tuvana Türkay'ı da vurdu. Hastanelik olan güzel oyuncu , tedavisinin ardından evinde dinlenmeye çekildi.
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