Domuz gribi olan Tuvana Türkay korkuttu Son günlerde yaygınlaşan domuz gribi, usta sanatçı Nilüfer'den sonra Tuvana Türkay'ı da vurdu. Hastanelik olan güzel oyuncu , tedavisinin ardından evinde dinlenmeye çekildi.

Son günlerde yaygınlaşan domuz gribi, usta sanatçı Nilüfer'den sonra Tuvana Türkay'ı da vurdu. Hastanelik olan güzel oyuncu , tedavisinin ardından evinde dinlenmeye çekildi. TÜM MANŞETLER