Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı, Tiyatro Pangar tarafından sahnelenen Henrik Ibsen'in ünlü oyunu 'Hedda Gabler'in galası Zorlu PSM'de yapıldı. Geceye birçok ünlü katıldı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı, Tiyatro Pangar tarafından sahnelenen Henrik Ibsen'in ünlü oyunu 'Hedda Gabler'in galası Zorlu PSM'de yapıldı. Geceye birçok ünlü katıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.