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  • 10.02.2020
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Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı ''in galası yapıldı

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı, tarafından sahnelenen 'in ünlü oyunu ''in galası 'de yapıldı. birçok ünlü katıldı.

Bir 'Demet' tiyatro!
Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı, Tiyatro Pangar tarafından sahnelenen Henrik Ibsen'in ünlü oyunu 'Hedda 'in galası 'de yapıldı. birçok ünlü katıldı.

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