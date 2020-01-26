Baba Parası'nın yıldızları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin, Yavru Vatan'daki gösterim öncesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti.

Film vizyona girdiği günden beri Türkiye ve Avrupa'yı dolaşan ekip; Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle turnelerine bir süre ara verdiklerini açıkladı. Ekip, tüm ülkeye "Geçmiş olsun" dedi.