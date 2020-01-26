Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 26.01.2020
  • Gazete

'nın yıldızları KKTCBaşbakanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti

'nın yıldızları , ve , Yavru Vatan'daki gösterim öncesi Kuzey 'ı ziyaret etti.

Kıbrıs çıkarması

'nın yıldızları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin, Yavru Vatan'daki gösterim öncesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti.

Film vizyona girdiği günden beri Türkiye ve Avrupa'yı dolaşan ekip; Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle turnelerine bir süre ara verdiklerini açıkladı. Ekip, tüm ülkeye "Geçmiş olsun" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriBaba Parası'nın yıldızları KKTCBaşbakanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri