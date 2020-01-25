Yengeler buluştu

Eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta ile Beşiktaşlı Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül, kış tatili için Kartalkaya'yı seçti. Tertemiz dağ havası alan ikili, kayak yaparken selfie çekti. Eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta ile Beşiktaşlı Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül, kış tatili için Kartalkaya'yı seçti. Tertemiz dağ havası alan ikili, kayak yaparken selfie çekti.
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