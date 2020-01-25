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Tamamen duygusal

ile uğruna evliliğini bitirdiği iddia edilen Hera'nın ilişkisi, işe taşındı. , birlikte para basmaya başladı. Güzel popçu ile başarılı müzisyen, 1 Şubat'ta 'da aynı sahneyi paylaşacak. Aşıklar, Köln'deki adlı mekanda gurbetçilerle buluşacak.

Tamamen duygusal
ile uğruna evliliğini bitirdiği iddia edilen Hera'nın ilişkisi, işe taşındı. , birlikte para basmaya başladı. Güzel popçu ile başarılı müzisyen, 1 Şubat'ta 'da aynı sahneyi paylaşacak. Aşıklar, Köln'deki adlı mekanda gurbetçilerle buluşacak.


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