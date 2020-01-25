Tamamen duygusal

Ozan Doğulu ile uğruna evliliğini bitirdiği iddia edilen Hera'nın ilişkisi, işe taşındı. Aşıklar, birlikte para basmaya başladı. Güzel popçu ile başarılı müzisyen, 1 Şubat'ta Almanya'da aynı sahneyi paylaşacak. Aşıklar, Köln'deki Club Reyna adlı mekanda gurbetçilerle buluşacak.
- Saklambaç
- 25.01.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.