Klasik turist pozunu verdi Sosyetik Melda Kosif, ailesiyle sömestr tatilini geçirmek için İtalya'ya gitti. Kosif, birçok turist gibi 4 bin 792 metre yükseklikle Avrupa'nın en yüksek dağı olan Mont Blanc Dağı'nı parmakla işaret etti...

S osyetik Melda Kosif, ailesiyle sömestr tatilini geçirmek için İtalya'ya gitti. Kosif, birçok turist gibi 4 bin 792 metre yükseklikle Avrupa'nın en yüksek dağı olan Mont Blanc Dağı'nı parmakla işaret etti... TÜM MANŞETLER