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  • 25.01.2020
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Klasik turist pozunu verdi

Sosyetik Melda Kosif, ailesiyle sömestr tatilini geçirmek için İtalya'ya gitti. Kosif, birçok turist gibi 4 bin 792 metre yükseklikle Avrupa'nın en yüksek dağı olan Mont Blanc Dağı'nı parmakla işaret etti...

Klasik turist pozunu verdi
Sosyetik Melda Kosif, ailesiyle sömestr tatilini geçirmek için İtalya'ya gitti. Kosif, birçok turist gibi 4 bin 792 metre yükseklikle Avrupa'nın en yüksek dağı olan Mont Blanc Dağı'nı parmakla işaret etti...

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