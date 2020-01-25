Klasik turist pozunu verdi

Sosyetik Melda Kosif, ailesiyle sömestr tatilini geçirmek için İtalya'ya gitti. Kosif, birçok turist gibi 4 bin 792 metre yükseklikle Avrupa'nın en yüksek dağı olan Mont Blanc Dağı'nı parmakla işaret etti...
Sosyetik Melda Kosif, ailesiyle sömestr tatilini geçirmek için İtalya'ya gitti. Kosif, birçok turist gibi 4 bin 792 metre yükseklikle Avrupa'nın en yüksek dağı olan Mont Blanc Dağı'nı parmakla işaret etti...
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