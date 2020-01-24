Amerika'da yaşayan Türk DJ Eren AB'nin, genç müzisyen Derya Yıldırım ile yaptığı "I'm Ready" (hazırım) adlı son single çalışması, bugün Sony Music Türkiye etiketi ile tüm dijital platformlarda yayına girdi.
DJ Eren
Amerika'da yaşayan Türk DJ Eren AB'nin, genç müzisyen Derya Yıldırım ile yaptığı "I'm Ready" (hazırım) adlı son single çalışması, bugün Sony Music Türkiye etiketi ile tüm dijital platformlarda yayına girdi.
DJ Eren
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