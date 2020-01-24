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  • 24.01.2020
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Türk ve genç müzisyen 'ın "I'm Ready" adlı çalışması yayına girdi

Amerika'da yaşayan Türk AB'nin, genç müzisyen ile yaptığı "I'm Ready" (hazırım) adlı son single çalışması, bugün Sony Music Türkiye etiketi ile tüm dijital platformlarda yayına girdi.

Biz de hazırız!

Amerika'da yaşayan Türk AB'nin, genç müzisyen ile yaptığı "I'm Ready" (hazırım) adlı son single çalışması, bugün Sony Music Türkiye etiketi ile tüm dijital platformlarda yayına girdi.


DJ Eren

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