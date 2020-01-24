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  • 24.01.2020
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Popçu 'a VIP şoför! Eşi ...

Popçu , önceki akşam eşi ile Arnavutköy'deki bir mekanda baş başa yemekteydi. Mekandan el ele çıkan ikili, objektife mutluluk pozları verdi. Berkay, 2 milyon liralık lüks aracının direksiyonunu da eşine emanet etti.

VIP şoför

Popçu , önceki akşam eşi ile Arnavutköy'deki bir mekanda baş başa yemekteydi. Mekandan el ele çıkan ikili, objektife mutluluk pozları verdi. Berkay, 2 milyon liralık lüks aracının direksiyonunu da eşine emanet etti.


Kızları Arya ile Zeynep Mira'yı bakıcıları ile bıraktıklarını söyleyen ikili, evlerinin yolunu tuttu.

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