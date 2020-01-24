Popçu Berkay, önceki akşam eşi Özlem Ada Şahin ile Arnavutköy'deki bir mekanda baş başa yemekteydi. Mekandan el ele çıkan ikili, objektife mutluluk pozları verdi. Berkay, 2 milyon liralık lüks aracının direksiyonunu da eşine emanet etti.



Kızları Arya ile Zeynep Mira'yı bakıcıları ile bıraktıklarını söyleyen ikili, evlerinin yolunu tuttu.