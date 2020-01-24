Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 24.01.2020
  • Gazete

'Mücevherlerine koruma tuttu' iddialarını yalanladı

, önceki gün Etiler'deydi. 'Mücevherlerine koruma tuttu' haberlerini yalanlayan güzel sanatçı, Mona Lisa çantasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Koruma tutmadım
Burcu Güneş, önceki gün Etiler'deydi. 'Mücevherlerine koruma tuttu' haberlerini yalanlayan güzel sanatçı, Mona Lisa çantasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriBurcu Güneş 'Mücevherlerine koruma tuttu' iddialarını yalanladı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri