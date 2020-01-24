Burcu Güneş, önceki gün Etiler'deydi. 'Mücevherlerine koruma tuttu' haberlerini yalanlayan güzel sanatçı, Mona Lisa çantasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Burcu Güneş, önceki gün Etiler'deydi. 'Mücevherlerine koruma tuttu' haberlerini yalanlayan güzel sanatçı, Mona Lisa çantasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
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