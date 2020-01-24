Bedelli askerlik görevi için geçtiğimiz günlerde Ankara'daki birliğine teslim olan Çağatay Ulusoy'un hayranları alarma geçti. Yakışıklı oyuncunun Mamak'taki MEBS Okul ve Eğitim Komutanlığı'nda askerlik yaptığını öğrenen hayranları, birliği telefon yağmuruna tuttu.

Oyuncuya asker ocağında da sevgilerini göstermek isteyen fanları, komutanlığı gece gündüz arayıp Ulusoy'a ulaşmaya çalıştı. İddiaya göre ünlü oyuncunun bir grup hayranı, yemin töreninde de yalnız bırakmak istemedikleri Ulusoy'u çıkışta coşkuyla karşılamayı planlıyor.





Ulusoy'la görüşmek için birliği telefon yağmuruna tutan hayranları ısrarlarına rağmen oyuncuya ulaşamadı.