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  • 24.01.2020
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Askerlik görevini yapan ünlü oyuncu 'un hayranları komutanlığı telefon yağmuruna tuttu

Ünlü oyuncu , geçtiğimiz günlerde görevi için Mamak’taki birliğine teslim oldu. Bunu duyan Ulusoy fanları, oyuncuyla görüşmek için komutanlığı telefon yağmuruna tuttu...

Çağatay’ın askerleri

Bedelli askerlik görevi için geçtiğimiz günlerde Ankara'daki birliğine teslim olan Çağatay Ulusoy'un hayranları alarma geçti. Yakışıklı oyuncunun Mamak'taki MEBS Okul ve Eğitim Komutanlığı'nda askerlik yaptığını öğrenen hayranları, birliği telefon yağmuruna tuttu.

Oyuncuya asker ocağında da sevgilerini göstermek isteyen fanları, komutanlığı gece gündüz arayıp Ulusoy'a ulaşmaya çalıştı. İddiaya göre ünlü oyuncunun bir grup hayranı, yemin töreninde de yalnız bırakmak istemedikleri Ulusoy'u çıkışta coşkuyla karşılamayı planlıyor.



Ulusoy'la görüşmek için birliği telefon yağmuruna tutan hayranları ısrarlarına rağmen oyuncuya ulaşamadı.

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