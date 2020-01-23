Şu sıralar bedelli askerlik görevlerini yapmakta olan Çağatay Ulusoy ile Furkan Andıç'a asker arkadaşlarından yoğun ilgi...Yakışıklı oyuncular, askerlik boyunca adım başı her bir hayranıyla selfie yaparak fotoğraf isteklerini kırmıyor.



Askerliğini Ankara'da yapan Ulusoy, asker arkadaşı ile...



Asker arkadaşları ile hatıra fotoğrafı çektiren Andıç'ın kareleri sosyal medyada olay oldu.