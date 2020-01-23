Ünlü oyuncu İrem Sak, önceki gün Etiler Akmerkez'deydi. Bir spor mağazasında alışveriş yapan Sak, makyajsız haliyle görüntülenince gerildi. 33 yaşındaki oyuncu, "Böyle görüntülenmek istemiyorum. Makyaj yapmadan çıkmak benim suçum" dedi.
Sak, birlikte olmak istediği insan profilini de tanımladı: "Tek kriterim nefes alsın yeter."
AYDIN HAMZA
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