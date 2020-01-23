Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 23.01.2020
  • Gazete

makyajsız görüntülenince gerildi! İşte İrem'in makyajsız hali...

Ünlü oyuncu , önceki gün Etiler Akmerkez'deydi. Bir spor mağazasında alışveriş yapan Sak, makyajsız haliyle görüntülenince gerildi. 33 yaşındaki oyuncu, "Böyle görüntülenmek istemiyorum. Makyaj yapmadan çıkmak benim suçum" dedi.

İrem 'Sak'landı

Ünlü oyuncu İrem Sak, önceki gün Etiler Akmerkez'deydi. Bir spor mağazasında alışveriş yapan Sak, makyajsız haliyle görüntülenince gerildi. 33 yaşındaki oyuncu, "Böyle görüntülenmek istemiyorum. Makyaj yapmadan çıkmak benim suçum" dedi.

Sak, birlikte olmak istediği insan profilini de tanımladı: "Tek kriterim nefes alsın yeter."

AYDIN HAMZA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç Haberleriİrem Sak makyajsız görüntülenince gerildi! İşte İrem'in makyajsız hali...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri