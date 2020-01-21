Çağatay Ulusoy'un askerlik fotoğrafı internete sızdı! Kilosuyla gündem olan Çağatay Ulusoy'a bir bakın...

Aldığı kilolarla adından sıkça söz ettiren Çağatay Ulusoy, asker tıraşı ile magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bedelli askerlikten yararlanan 29 yaşındaki Çağatay Ulusoy'un kamuflajlı ilk fotoğrafı internete sızdı. Son olarak Hakan Muhafız dizisinde başrol oynayan Çağatay Ulusoy'un son halini görenler şoke oldu. İşte verdiği kilolarla dikkat çeken Çağatay Ulusoy ve ünlülerin askerlik fotoğrafları...

21.01.2020 14:05 - Son Güncelleme: 21.01.2020 14:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





