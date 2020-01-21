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Çağatay Ulusoy'un askerlik fotoğrafı internete sızdı! Kilosuyla gündem olan Çağatay Ulusoy'a bir bakın...

Aldığı kilolarla adından sıkça söz ettiren Çağatay Ulusoy, asker tıraşı ile magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bedelli askerlikten yararlanan 29 yaşındaki Çağatay Ulusoy'un kamuflajlı ilk fotoğrafı internete sızdı. Son olarak Hakan Muhafız dizisinde başrol oynayan Çağatay Ulusoy'un son halini görenler şoke oldu. İşte verdiği kilolarla dikkat çeken Çağatay Ulusoy ve ünlülerin askerlik fotoğrafları...

21.01.2020 14:05 - Son Güncelleme: 21.01.2020 14:17
Çağatay Ulusoy'un askerlik fotoğrafı internete sızdı! Kilosuyla gündem olan Çağatay Ulusoy'a bir bakın...

Aldığı kilolar ve uzattığı sakalıyla adından söz ettiren 29 yaşındaki Çağatay Ulusoy'un asker arkadaşı ile çekildiği kamuflajlı fotoğrafı internete sızdı. Ulusoy'un ortaya çıkan görüntüsü herkesi şaşırttı.

Çağatay Ulusoy'un askerlik fotoğrafı internete sızdı! Kilosuyla gündem olan Çağatay Ulusoy'a bir bakın...

Geçtiğimiz günlerde saç ve sakal tıraşı olan ünlü oyuncu, 21 günlük bedelli askerlik görevine başladı. Dün Ankara Mamak'taki birliğine teslim olan Çağatay Ulusoy'dan ilk poz da geldi.

Çağatay Ulusoy'un askerlik fotoğrafı internete sızdı! Kilosuyla gündem olan Çağatay Ulusoy'a bir bakın...

İşte Çağatay Ulusoy ve ünlülerin askerlik fotoğrafları...

Çağatay Ulusoy'un askerlik fotoğrafı internete sızdı! Kilosuyla gündem olan Çağatay Ulusoy'a bir bakın...

CAN YAMAN

Çağatay Ulusoy'un askerlik fotoğrafı internete sızdı! Kilosuyla gündem olan Çağatay Ulusoy'a bir bakın...

CAN YAMAN

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