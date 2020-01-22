İşadamı Ralf Tezman, kar tatili için rotasını yurt dışına çevirdi. Ünlü işadamı, geçtiğimiz günlerde eşi Sanem Tezman ile Fransa'nın Megeve şehrine uçtu. Tezman, önceki gün de kardeşi Selim Tezman ile karlar üzerinde güneşlendi.
İşadamı Ralf Tezman, kar tatili için rotasını yurt dışına çevirdi. Ünlü işadamı, geçtiğimiz günlerde eşi Sanem Tezman ile Fransa'nın Megeve şehrine uçtu. Tezman, önceki gün de kardeşi Selim Tezman ile karlar üzerinde güneşlendi.
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