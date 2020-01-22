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  • 22.01.2020
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Ralf Tezman kar tatili için rotasını yurt dışına çevirdi

, kar tatili için rotasını yurt dışına çevirdi. Ünlü işadamı, geçtiğimiz günlerde eşi ile 'nın Megeve şehrine uçtu. Tezman, önceki gün de kardeşi ile karlar üzerinde güneşlendi.

Kar beyaz keyif

İşadamı Ralf Tezman, kar tatili için rotasını yurt dışına çevirdi. Ünlü işadamı, geçtiğimiz günlerde eşi Sanem Tezman ile Fransa'nın Megeve şehrine uçtu. Tezman, önceki gün de kardeşi Selim Tezman ile karlar üzerinde güneşlendi.

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