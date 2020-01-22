Dört aydır aşk yaşayan Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz, önceki gün soluğu Fransa Alpleri'nde aldı. Suyabatmaz, Chamonix-Mont-Blanc şehrindeki tatil için kesenin ağzını açtı.

Sosyetik işadamı, aşkıyla konaklamak için otel yerine geceliği 10 bin liralık bir dağ evini tercih etti. Alpler'de kayak yapan çift, dağ evinin bahçedeki jakuzisinde de keyif çattı.





Tüzünataç, pistte kayaktaki hünerlerini konuşturdu.



O esnada Suyabatmaz da bir arkadaşıyla sıcak su dolu jakuzide keyifteydi...