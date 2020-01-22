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  • 22.01.2020
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ile ’nde aşk tazeliyor

Dört aydır aşk yaşayan ile , önceki gün soluğu 'nde aldı. Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz, kayak tatili için gittikleri Fransa Alpleri’nde geceliği 10 bin liralık dağ evinde aşk tazeliyor.

Aşkın zirvesi

Dört aydır aşk yaşayan ile , önceki gün soluğu 'nde aldı. Suyabatmaz, Chamonix-Mont-Blanc şehrindeki tatil için kesenin ağzını açtı.

Sosyetik işadamı, aşkıyla konaklamak için otel yerine geceliği 10 bin liralık bir dağ evini tercih etti. Alpler'de kayak yapan çift, dağ evinin bahçedeki jakuzisinde de keyif çattı.



Tüzünataç, pistte kayaktaki hünerlerini konuşturdu.


O esnada Suyabatmaz da bir arkadaşıyla sıcak su dolu jakuzide keyifteydi...

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