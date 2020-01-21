Soğuk havada sıcak poz

Oyuncu Hande Subaşı ile sosyetik işadamı Alican Ulusoy, kış tatili için Fransa'yı seçti. Bol bol kayak yapan ikili, tatil kareleriyle takipçilerini kıskandırdı.
Oyuncu Hande Subaşı ile sosyetik işadamı Alican Ulusoy, kış tatili için Fransa'yı seçti. Bol bol kayak yapan ikili, tatil kareleriyle takipçilerini kıskandırdı.
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