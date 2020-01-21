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  • 21.01.2020
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Soğuk havada sıcak poz

Oyuncu ile sosyetik işadamı , kış tatili için 'yı seçti. Bol bol kayak yapan ikili, tatil kareleriyle takipçilerini kıskandırdı.

Soğuk havada sıcak poz

Oyuncu Hande Subaşı ile sosyetik işadamı Alican Ulusoy, kış tatili için 'yı seçti. Bol bol kayak yapan ikili, tatil kareleriyle takipçilerini kıskandırdı.

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