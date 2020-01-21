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'Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı , Kerem Bürsin'le 'da takipleşti! İddialar doğrulandı...

atv'nin sevilen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'le yıldızı parlayan , yeni projesi için kolları sıvadı. Güzel oyuncunun, Kerem Bürsin'le 'Eflatun' isimli filmde rol alacağı iddia edilmişti.

Takibe takip başladı

atv'nin sevilen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'le yıldızı parlayan İrem Helvacıoğlu, yeni projesi için kolları sıvadı. Güzel oyuncunun, Kerem Bürsin'le 'Eflatun' isimli filmde rol alacağı iddia edilmişti.

Bürsin, dün de 'nu 'da takibe alarak haklarındaki "Rol arkadaşı olacaklar" iddialarını doğrulamış oldu.

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