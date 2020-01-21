atv'nin sevilen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'le yıldızı parlayan İrem Helvacıoğlu, yeni projesi için kolları sıvadı. Güzel oyuncunun, Kerem Bürsin'le 'Eflatun' isimli filmde rol alacağı iddia edilmişti.

Bürsin, dün de İrem Helvacıoğlu'nu Instagram'da takibe alarak haklarındaki "Rol arkadaşı olacaklar" iddialarını doğrulamış oldu.