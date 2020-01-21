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Prens Harry: Huzurum kalmamıştı

Prens Harry, huzurlu bir hayat için unvanlarını bıraktığını söyledi. Prens Harry ve eşi Meghan Markle 2018'de evlenmiş ve Archie adında bir oğulları dünyaya gelmişti.

Huzurum kalmamıştı
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry, görevlerini bırakma kararıyla ilgili ilk kez konuştu: Ailemi her şeyden geri çektim. Bunu, huzurlu bir hayat olmasını umduğum yönde ileri bir adım atmak için yaptım. Başka bir seçenek yoktu. Kraliçe'ye kamu finansmanı olmadan hizmet etmeyi ümit ediyorduk. Olmadı.

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