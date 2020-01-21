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i 'le "Seviyo mu, Sevmiyo mu?" isimli şarkısı için işbirliği yaptı

Başarılı şarkıcı , ünlü besteci ve söz yazarı 'le "Seviyo mu, Sevmiyo mu?" isimli aşk şarkısı için işbirliği yaptı. İkili, önceki gün DMC ile imzaları attı.

İmzalar atıldı

Başarılı şarkıcı Nihan Akın, ünlü besteci ve söz yazarı 'le "Seviyo mu, Sevmiyo mu?" isimli aşk şarkısı için işbirliği yaptı. İkili, önceki gün DMC ile imzaları attı.

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