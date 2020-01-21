Başarılı şarkıcı Nihan Akın, ünlü besteci ve söz yazarı Zeki Güner'le "Seviyo mu, Sevmiyo mu?" isimli aşk şarkısı için işbirliği yaptı. İkili, önceki gün DMC ile imzaları attı.
Başarılı şarkıcı Nihan Akın, ünlü besteci ve söz yazarı Zeki Güner'le "Seviyo mu, Sevmiyo mu?" isimli aşk şarkısı için işbirliği yaptı. İkili, önceki gün DMC ile imzaları attı.
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