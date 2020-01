Hollywood'un gözde ikilisi Jennifer Aniston ile Brad Pitt, dünyanın gündemine yerleşti. 2000 yılında evlenip 2005'te boşanan eski eşler, önceki akşamki SAG Ödülleri'nde ayrılık sonrası ilk kez aynı karede görüntülendi. Sahne arkasında denk gelen ikili, birbirlerine sarıldı. Kendisine Angelina Jolie ile ihanet eden Pitt'le bağlarını hiç koparmayan Aniston, yakışıklı oyuncuyla sergilediği samimi hallerle kadınları ikiye böldü.

Pitt, ödülünü almak için sahneye çıkan Aniston'ı kuliste böyle hayranlıkla seyretti.

SOSYAL MEDYA GÜNDEMİ...

Sosyal medyada kimileri Brad Pitt'in dört yıl önce boşandığı Angelina Jolie ile yeniden bir araya gelmesini istedi. Çoğunluk ise Pitt'in Jennifer Aniston'la barışmasını istediklerini dile getirdi. Magazin dünyamızın ünlü güzelleri de Jennifer Aniston ile Brad Pitt'in samimi görüntüleriyle havalara uçtu.

Demet Akalın, Burcu Kara ve Melike İpek Yalova gibi birçok ünlü, Aniston hayranı olduklarını dile getirdi.

Deniz Akkaya ise kalbinin Angelina Jolie ile olduğunu söyledi.



Deniz Akkaya, Brad Pitt'in boşlukta olduğu için Aniston'la ilgilendiğini söyledi ve kalbinin Angelina Jolie ile olduğunu dile getirdi.

KADINLAR İŞ BAŞINDA

Brad Pitt'in Jennifer Aniston'a yanaşmasını görünce aklıma bir söz geldi: "At gibi giden, it gibi döner."

Asla akıllanmayacak ünlü kadınlar var... Biri Aslı Enver, biri de Jennifer Aniston!

Jennifer Aniston'dan Brad Pitt'e gelsin: Son pişmanlık neye yarar!

Hollywood yıldızı da olsan seven bir kadınsan, işte asla akıllanmıyorsun!

BİR DÜNYA HAYRANLIK

Güzel oyuncu Aniston, kendisine Angelina Jolie ile ihanet eden Brad Pitt'ten boşandı ama eski eşine düşman olmadı. İkili, Pitt'in Jolie ile ayrılığının ardından sık sık görüşmeye başladı.



Önceki akşam da Aniston'ın Brad Pitt'e bakışları ve eski eşinin onun elini tutuşu, "Bu aşk bitmez" dedirtti.