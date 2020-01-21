Hayvansever ünlülerden sokak köpeklerine yardım eli

Hayvansever ünlüler, örnek bir davranışa imza attı...

Burcu Esmersoy, Özge Ulusoy, Derin Mermerci, Bergüzar Korel, ve Işın Karaca, Sakarya'daki ormanlarda yaşayan sokak köpeklerine yardım yolladı.

Ünlü isimlerin katkılarıyla alınan kilolarca mama ile ahşap kulübeler, kendisini hayvanvekili olarak tanımlayan Mustafa Kaygusuz aracılığıyla köpeklere ulaştırıldı.

Kulübelerin üzerine de yardım yapan ünlülerin isimleri yazıldı.