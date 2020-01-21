Reklam ajansı sahibi Can Alkan, araba tutkusu için kesenin ağzını açtı... Alkan, dünyaca ünlü otomobil markası Bugatti'nin Chiron modelini satın aldı. Can Alkan, bin 500 beygirlik spor aracına tamı tamına 20 milyon lira ödeme yaptı.

Sadece 500 adet üretilen araç ise önceki gün Turkish Cargo aracılığıyla İstanbul'a getirildi. Otomobiline kavuşur kavuşmaz direksiyonun başına geçen Can Alkan, sosyal medyada olay oldu...





Can Alkan, lüks aracını arkadaşlarının üzerine böyle sürdü.

20 MİLYON TL'LİK CANAVAR





Fiyat: 20.000.000 TL

Üretim: 500 adet

Beygir gücü: 1500

0'dan 100'e çıkış: 2.5 sn

Maksimum hız: 420 km

Yükseklik: 1212 mm

Uzunluk: 4544 mm



EN PAHALISI RONALDO'NUN!



Otomobil tutkunu Cristiano Ronaldo da geçen yıl, 11 milyon euro'ya (72 milyon lira) dünyanın en pahalı arabası Bugatti La Voiture Noire'yi satın almıştı. Ronaldo'nun garajında Rolls Royce, Porsche ve Lamborghini başta olmak üzere 18 araç bulunuyor...