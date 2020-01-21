Eski manken Ebru Şallı, güzelliğini avokadoya borçlu olduğunu açıkladı. Şallı, Intagram paylaşımında şunları söyledi: "Cildini, saçlarını, ellerini ve ayaklarını avokadonun gücüne teslim et. Farkı hemen gör!"
Eski manken Ebru Şallı, güzelliğini avokadoya borçlu olduğunu açıkladı. Şallı, Intagram paylaşımında şunları söyledi: "Cildini, saçlarını, ellerini ve ayaklarını avokadonun gücüne teslim et. Farkı hemen gör!"
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