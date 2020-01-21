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  • 21.01.2020
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Eski manken güzellik sırrını açıkladı

Eski manken , güzelliğini ya borçlu olduğunu açıkladı. Şallı, Intagram paylaşımında şunları söyledi: "Cildini, saçlarını, ellerini ve ayaklarını avokadonun gücüne teslim et. Farkı hemen gör!"

Avokadonun gücü adına

Eski manken , güzelliğini ya borçlu olduğunu açıkladı. Şallı, Intagram paylaşımında şunları söyledi: "Cildini, saçlarını, ellerini ve ayaklarını avokadonun gücüne teslim et. Farkı hemen gör!"

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