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Yakışıklı oyuncu ile arayı düzeltti

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, önceki akşam arkadaş grubuyla Etiler Scarlet'teydi. , “Soğanlı dürüm yiyip beni öpüyor” dediği ile arasını düzeltti. İkili, samimi halleriyle dikkat çekti.

İşte son dürüm

Yakışıklı oyuncu Kerem Bursin, önceki akşam arkadaş grubuyla Etiler Scarlet'teydi. Gece yarısı mekandan çalgıcılar eşliğinde ayrılan Bursin, neşeliydi. Yakışıklı oyuncunun yanında "Soğanlı dürüm yiyip beni öpüyor" diye dert yandığı Nilperi Şahinkaya vardı. Eski rol arkadaşları, samimi halleriyle aralarında sorun olmadığını gözler önüne serdi. Bu arada Kerem Bürsin, "Serenay Sarıkaya'yı gizlice takip ediyor musunuz?" sorusuna ise "Bu konulara hiç girmeyelim" yanıtı verdi...

NEŞELERİNE DİYECEK YOK!

Eski rol arkadaşları, mekanda 5 saat eğlendi.

DOĞAN SAVAŞ

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