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'ın minik kızı la tanıştı

'ın minik kızı, la tanıştı... Eşi ve 7 aylık kızı ile Ankara'da olan Bakan, düne karla uyandı. Seda Bakan, bu kareye "Leyla, karla tanıştı" notu düşerek kalpleri ısıttı.

Kalpleri ısıttılar
Seda Bakan'ın minik kızı, la tanıştı... Eşi Ali Erel ve 7 aylık kızı Leyla ile Ankara'da olan Bakan, düne karla uyandı. , bu kareye "Leyla, karla tanıştı" notu düşerek kalpleri ısıttı.

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