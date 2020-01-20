Seda Bakan'ın minik kızı, karla tanıştı... Eşi Ali Erel ve 7 aylık kızı Leyla ile Ankara'da olan Bakan, düne karla uyandı. Seda Bakan, bu kareye 'Leyla, karla tanıştı' notu düşerek kalpleri ısıttı. Seda Bakan'ın minik kızı, karla tanıştı... Eşi Ali Erel ve 7 aylık kızı Leyla ile Ankara'da olan Bakan, düne karla uyandı. Seda Bakan, bu kareye 'Leyla, karla tanıştı' notu düşerek kalpleri ısıttı.
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