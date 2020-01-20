Sevdiğiyle zirvede

Güzel oyuncu Hande Subaşı'nın Alican Ulusoy'la Fransa tatili sürüyor. Subaşı, önceki gün de sosyetik aşkıyla Megeve'den paylaştığı bu kareye 'Sevdiğimle' diye not düştü. Güzel oyuncu Hande Subaşı'nın Alican Ulusoy'la Fransa tatili sürüyor. Subaşı, önceki gün de sosyetik aşkıyla Megeve'den paylaştığı bu kareye 'Sevdiğimle' diye not düştü.
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