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Sevdiğiyle zirvede

Güzel oyuncu 'nın 'la tatili sürüyor. Subaşı, önceki gün de sosyetik aşkıyla Megeve'den paylaştığı bu kareye "Sevdiğimle" diye not düştü.

Sevdiğiyle zirvede
Güzel oyuncu Hande Subaşı'nın Alican Ulusoy'la tatili sürüyor. Subaşı, önceki gün de sosyetik aşkıyla Megeve'den paylaştığı bu kareye "Sevdiğimle" diye not düştü.

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