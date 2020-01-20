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Güzel sunucu 'e hayranından güllü sürpriz

Güzel sunucu , önceki akşam dostlarıyla bir balıkçıya gitti. Erken, bir hayranının Instagram'da yerini öğrenip kendisine kırmızı gül buketi göndermesiyle büyük şaşkınlık yaşadı.

Yüzünü güldürdü

Güzel sunucu Ece Erken, önceki akşam dostlarıyla bir balıkçıya gitti. Erken, bir hayranının Instagram'da yerini öğrenip kendisine kırmızı l buketi göndermesiyle büyük şaşkınlık yaşadı.

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