Güzel sunucu Ece Erken, önceki akşam dostlarıyla bir balıkçıya gitti. Erken, bir hayranının Instagram'da yerini öğrenip kendisine kırmızı gül buketi göndermesiyle büyük şaşkınlık yaşadı.
Güzel sunucu Ece Erken, önceki akşam dostlarıyla bir balıkçıya gitti. Erken, bir hayranının Instagram'da yerini öğrenip kendisine kırmızı gül buketi göndermesiyle büyük şaşkınlık yaşadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.