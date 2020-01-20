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  • 20.01.2020
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'dan 'e büyük jest! Hediye ettiği saatin fiyatı dudak uçuklattı

15 Ocak'ta 38 yaşına basan 'e eski eşinden büyük jest... Emina Jahovic’e eski eşi ’ın 45 bin euroluk hediye aldığı iddia edildi.

Jest 'saat'i

15 Ocak'ta 38 yaşına basan Emina Jahovic'e eski eşinden büyük jest... Mustafa Sandal, 10 yıllık evliliğini 2018'de dostça bitirdiği Sırp şarkıcı için kesenin ağzını açtı...

Sırp basınının iddiasına göre Musti, kendisi ve oğulları adına eski eşine tam 45 bin euro değerinde yani yaklaşık 295 bin TL'lik Rolex marka bir saat armağan etti

OĞULLARI VE KENDİ ADINA ALDI
Jahovic, tıpkı yeni yılda olduğu gibi yaş gününde de eski eşi ve oğullarıyla birlikteydi.


Sırp basınının iddiasına göre; Jahovic pahalı saati görünce havalara uçtu.

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