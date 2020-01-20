15 Ocak'ta 38 yaşına basan Emina Jahovic'e eski eşinden büyük jest... Mustafa Sandal, 10 yıllık evliliğini 2018'de dostça bitirdiği Sırp şarkıcı için kesenin ağzını açtı...

Sırp basınının iddiasına göre Musti, kendisi ve oğulları adına eski eşine tam 45 bin euro değerinde yani yaklaşık 295 bin TL'lik Rolex marka bir saat armağan etti

OĞULLARI VE KENDİ ADINA ALDI

Jahovic, tıpkı yeni yılda olduğu gibi yaş gününde de eski eşi ve oğullarıyla birlikteydi.



Sırp basınının iddiasına göre; Jahovic pahalı saati görünce havalara uçtu.